Die älteste Feuerwehr-Jugendgruppe kommt aus Kappern

09.05.2017, 09:41 Uhr

Erfahrung in der Jugendarbeit macht die Bewerbsgruppe so stark.

MARCHTRENK. Im Jahr 2014 feierte die Freiwillige Feuerwehr Kappern das 40-jährige Bestehen ihrer Jugendgruppe. Damit ist sie die älteste in Wels-Land. "Außerdem hatten wir in diesen 40 Jahren und auch weiterhin durchgehend eine Jugendgruppe, hier zählen wir zu den ersten Feuerwehren in Oberösterreich", ist Kommandant Sieghard Bauer stolz. Etwa 80 Prozent des derzeitigen Führungsgremiums und zirka 70 Prozent aller aktiven Mitglieder durchliefen einst die Jugendgruppe, schätzt Bauer. "Dazu kommen einige ältere Mitglieder, bei denen es die Gruppe noch nicht gab, und ein paar Quereinsteiger." Derzeit zählt die Feuerwehr Kappern 75 Kameraden, 17 davon sind zwischen zehn und 16 Jahren und somit in der Jugendgruppe aktiv. Weitere Junge für die Feuerwehr zu begeistern, ist schwer. "Vor allem in der Achse Wels–Linz, denn das Freizeitangebot ist riesig. Bei den ganzen Sportvereinen und weiteren Angeboten ist das eine große Herausforderung", meint Bauer, der auch die Erfolge der Jugend herausstreicht: "Wir haben eine sehr starke Bewerbsgruppe, die Leute kommen natürlich auch aus der Jugend. Sie zählt seit über 15 Jahren zum Spitzenfeld im Bundesland." Um das 40-jährige Bestehen der Jugendgruppe zu feiern, ließ sich die Feuerwehr 2014 neben der Feier etwas Besonderes einfallen: Sie veranstaltete einen internen Bewerb, in dem alle noch aktiven Mitglieder aller bisherigen Jugendgruppen gegeneinander antraten. Den nächsten Grund zum Feiern erhofft sich Bauer für 2019 oder 2020. Ein etwa 30 Jahre altes Einsatzfahrzeug soll durch ein neues ersetzt werden. Im Herbst dieses Jahres soll ein Ansuchen an den Landesfeuerwehrverband und das Land OÖ gestellt werden.