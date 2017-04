Einbrecher auf Diebestour im Sportheim

22.04.2017, 20:49 Uhr

Am 21. April 2017, etwa 2 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Sportheim in der Gemeinde Bad Wimsbach ein.

WELS (red). Die Einbrecher drückten eine zweiflügeligen Terrassenschiebetür ein. Nach Aufbrechen einer Kassenlade stahlen die unbekannten Täter aus dem Gastrobereich Bargeld. Weiterer Schaden dürfte durch die Alarmanlage verhindert worden sein. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.