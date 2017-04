Einbrecher fuhr mit Pkw des Opfers davon

25.04.2017, 14:48 Uhr

Ein Unbekannter stahl in einem Neukirchner Wohnhaus erst Tablet und Handy des Bewohners und in weiterer Folge auch noch dessen Auto.

NEUKIRCHEN. Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht von 24. auf 25. April auf noch unbekannter Weise in ein Wohnhaus in Neukirchen bei Lambach ein. Der Täter stahl zwei Tabletcomputer, ein Mobiltelefon und in weiterer Folge den Pkw des 64-jährigen Hausbewohners aus der verschlossenen Garage. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Weitere Ermittlungen laufen.