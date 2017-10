Einbruch in Einfamilienhaus in Thalheim bei Wels

01.10.2017, 10:53 Uhr

Unbekannte schlugen Samstagabend, 30. September 2017, die Fensterscheibe eines Hauses ein.

THALHEIM BEI WELS. Wie die Polizei mitteilt, haben die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe des ebenerdig gelegenen Schlafzimmerfensters eingeschlagen.Anschließend entriegelten die Täter das Fenster und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Sie verließen das Objekt wieder durch das Einstiegsfenster.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marchtrenk unter 059133/4180.