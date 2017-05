Elfstündiger Einsatz für die Feuerwehr Wels

02.05.2017, 13:28 Uhr

Der Austritt eines Flüssiggases zog am Welser Verschiebebahnhof einen längeren Einsatz nach sich.

WELS. Am frühen Nachmittag des 29. Mai bemerkte ein Mitarbeiter den Austritt aus einem Kesselwagon und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Wels setzte Gasmessgeräte ein, da es sich bei dem verflüssigten Gas um ein hochentzündliches Produkt handelte. Unter entsprechenden Schutzmaßnahmen wurde die Schadstelle abgedichtet. In Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen wurde der Kesselwagon anschließend auf das, für diese Art von Einsätzen vorgesehene, Umweltschutzgleis verschoben. Nach Absprache mit mehreren Sachverständigen und den Bundesbahnen wurde der weitere Transport unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen bis zum Zielbahnhof in den Nachtstunden durchgeführt. Die Feuerwehr Wels blieb bis zur Abholung vor Ort. Anwohner waren aufgrund der örtlichen Lage des Einsatzes zu keiner Zeit in Gefahr, auch der Verkehr auf der Westbahnstrecke konnte ungehindert weiterlaufen.