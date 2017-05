Falsche Führerscheine aus Polen um 1.400 Euro verkauft

09.05.2017, 13:34 Uhr

Zwei Brüder aus Wels dealten jahrelang mit gefälschten Führerscheinen.

WELS. Bei umfangreichen Ermittlungen gegen zwei Brüder (30 und 31) aus Wels konnte die Polizei den Männern den Handel mit gefälschten Führerscheinen nachweisen. Die Kriminalpolizisten aus Wels fanden heraus, dass der 30-Jährige über eine Social Media Internetseite den Kontakt zu den Fälschern erlangte. Dort erhielt er dann eine Telefonnummer und über einen Instant-Messaging-Dienst soll er die weiteren Schritte bis zur Übermittlung der gefälschten polnischen Führerscheine abgewickelt haben. Auf diese Weise dürfte er seit Jahresbeginn 2014 bis 8. November 2016 zumindest 14 gefälschte Führerscheine erhalten haben. Mittels Bargeldtransfers wurden die Zahlungen an die Fälscher in der Ukraine getätigt. Die Fälscher übermittelten anschließend die Sendungen über einen Paketdienst. Die Brüder bezahlten durchschnittlich 600 Euro pro Führerschein und verkauften diese um etwa 1.200 bis 1.400 Euro an ihre Abnehmer weiter. Das Brüderpaar wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz auf freiem Fuß angezeigt.