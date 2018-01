Faschingsveranstaltungen 2018: Unsere Geheimtipps

24.01.2018, 00:30 Uhr

Spaß, Lebensfreude, Lachen und Ausgelassenheit bietet der Fasching, die Zeit der Narretei.

1. FASCHINGSREVUE - MOULIN ROUGE





25 JAHRE 1. MARCHTRENKER FASCHINGSGILDE:

WELCOME TO LACH VEGAS! 



BEZIRK. Anlass für vielfältige, bunte Veranstaltungen im Bezirk: Maskenbälle, Faschingssitzungen und Gschnase laden ein, in das närrische Treiben einzutauchen und die Ernsthaftigkeit des Alltags für ein paar Stunden zu vergessen.10.2.2018 20 Uhr, Einlass ab 19 UhrWelsMinoriten, Stadtplatz 67, Welserhältlich bei Wels Info, Stadtplatz 44, WelsUnter dem Motto "Moulin Rouge" findet in den ehrwürdigen Mauern der Minoriten am Stadtplatz die 1. Welser Faschingsrevue als Charity Event statt. Ein buntes, breitgefähertes Angebot erwartet die Besucher: Pole-dance, Welthits der Popmusik, ein Wiedererleben von Elvis Presley, eine heitere Klassik-Einlage und vieles mehr sorgt für Begeisterung und gute Laune.26.1.2018 Vorpremiere 20 Uhr, 27.1.2018 Premiere 20 Uhr28.1., 1.2. bis 3.2. und 9. und 10.2. jeweils 20 UhrMarchtrenkKulturRaum TRENK.S, Kulturplatz 1, 4614 Marchtrenkerhältlich unter karten@malau.at: Selbst nach 25 Jahre ist die Marchtrenker Faschingsgilde nicht müde geworden und lädt unter dem Motto „Lach Vegas“ ins neue Trenks. Das Prinzenpaar Anita und Benedikt Mitterlehner sowie über 100 Darsteller geben in einem ca. 4 stündigen Programm das Beste zur Schau.

MV TOTAL und MUSIKBALL 2018



WIMSBACHER MASKENBALL



BUNTER FASCHING UND PFARRFASCHING

3. Februar 2018Nachmittagsvorstellung 15 Uhr, Abendvorstellung und Ball: 19:30 UhrSteinerkirchenMehrzwecksaal, Landstraße, Steinerkirchenbei Musikern, Vorstandsmitgliedern und Banken in SteinerkirchenLachgarantie bei „MV Total“ am Sa. 3. Feb. 2018Im Rahmen einer 2-stündigen Bühnenshow, mit viel Witz gepaart, wird auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Sketche, Steinerkirchner Hoppalas in Reimform, musikalische Einlagen, Videos – das Programm des Musikballs könnte vielfältiger kaum sein. Beim anschließenden Musikball können die Besucher das Tanzbein schwingen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.10. Februar 2018, 20 UhrBad WimsbachPfarrsaal Bad Wimsbach, Kirchenberg 4, Bad WimsbachEintritt freiwillige SpendeWenn Musiker feiern, ist gute Stimmung garantiert. Die Trachtenmusikkapelle, die den Bad Wimsbacher Maskenball veranstaltet, weiß Feste zu feiern. Begeisterung, Zusammenhalt und Organisationstalent sind die Zutaten, die diesen Ball zu einem besonderen Erlebnis werden lassen. Die originellsten Masken werden übrigens prämiert.10. Februar 2018, ab 14 Uhr bunter Faschingsnachmittag mit Musik und Unterhaltung, ab 20 Uhr Pfarrfasching mit Musik und TanzSattledtPfarrsaal Sattledt, Pater-Engelbert-Straße 1, SattledtUnter dem Motto "Sagen- und Märchenhaftes Sattledt" feiert die Sattledter Gemeinde mit ihren Gästen den Fasching. Gute Musik, Tanz und Unterhaltung sorgen für gute Laune.