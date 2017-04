Fest der Nationen: "Nicht nebeneinander – miteinander"

28.04.2017, 10:42 Uhr

17 Nationen geben sich am Marchtrenker Stadtplatz ein Stelldichein.

MARCHTRENK. Am 25. Mai 2017 ab 14.00 Uhr findet das dritte Fest der Nationen statt. Aufgrund des grandiosen Erfolges im Vorjahr, sind weitere neue Nationen dem Aufruf gefolgt, an der Veranstaltung mitzuwirken. Die Länder Libanon, Polen, Serbien und Irak werden sich erstmals am Stadtplatz vorstellen.Zum Thema „Nicht nebeneinander – miteinander“, werden 17 Nationen Tanz, Musik und traditionelles Brauchtum vermitteln und kulinarische Köstlichkeiten aus der Heimat zur Verkostung anbieten. „Mit diesem Fest fördert wir das Zusammenleben in unserer Stadt und lernen somit eine Vielzahl kultureller Bräuche kennen“ ist Bürgermeister Mahr von der Veranstaltung begeistert.