Feuerwehr auf Facebook: "Hinschauen und Gefällt-mir klicken"

10.09.2018, 20:06 Uhr

Der Account soll allerdings keinen Ersatz für den Notruf 122 darstellen, informiert die Feuerwehr. Vielmehr gehe es darum, die Bevölkerung über laufende bzw. bereits abgeschlossene Einsätze zu informieren. Zudem gibt es auf der Facebook-Seite präventive Sicherheitstipps und Informationen, wie man sich im Katastrophen- bzw. Ernstfall verhalten soll.

Ganz wichtig ist der Welser Feuerwehr allerdings, dass sie die User ein wenig über ihre Schulter schauen lassen. "Die Welser Bevölkerung soll verstehen, was es heißt, ein Feuerwehrmann zu sein und was die Kameraden das ganze Jahr über leisten", so Kommandant Humer.Gepostet werden zudem Beiträge über Feuerwehrmänner, die sich in der Sonntagsbereitschaft selbst verpflegen oder über Kameraden, die ihre Freizeit opfern und den Nachtdienst in der Nachrichtenzentrale leisten. Diese modernen "Nachtwächter" für Stadt und Bezirk sorgen für die Sicherheit von 130.000 Personen."Darum kann ich nur jeden ans Herz legen: Klickt bei unserer Seiteauf 'gefällt mir'. Da seid ihr bei den Einsätzen mit unserer Kameraden dabei und alle interessanten Infos werden direkt aufs Handy geliefert", so Humer.