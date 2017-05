Gärten als Mikrostaaten

02.05.2017, 12:53 Uhr

Beim Festival der Regionen sollen Gärten ihre eigene Verfassung erstellen und zu Staaten werden.

MARCHTRENK. Vier Gärten und Gartenbesitzer und ihr Herrschaftsstil, ihre Regierungsformen und -praktiken werden beim Gartentheater – einer Veranstaltung von Club Real im Rahmen des Festivals der Regionen (30. 6. bis 9. 7.) – in Kurzfilmen porträtiert. Die Gärten werden dabei als Mikrostaaten betrachtet, mit eigenem Grenzregime, Asylpolitik, Regeln für das Zusammenleben und dem entsprechenden Umgang mit „ungebetenen Gästen“. Als Grundlage der Filmporträts wird mit den Gartenbesitzern ein von Club Real entwickeltes Gartenverfassungsspiel gespielt, in dem eine Staatsform festgelegt und durch Konfrontationen mit einzelnen Gartenbewohnern hinterfragt und präzisiert wird. Dabei übernehmen die Mitglieder von Club Real beispielsweise als Mangold oder spanische Wegschnecke einzelne Rollen und geben diesen Bewohnern des Gartenuniversums eine Stimme. Es soll dazu beigetragen werden, Bewusstsein zu schaffen – für die Vielfalt und das natürliche System in den einzelnen Gärten. Das Gedankenexperiment soll den Garten aber auch als politischen Raum begreifbar machen.

Eigene Verfassung

Ziel des Gartentheaters soll somit einerseits jener Bewusstseinsprozess sein, aber auch das Erarbeiten einer konkreten Gartenverfassung. Diese ist so individuell, wie der einzelne Garten. Sei es nun im Garten einer älteren Dame, die ein großes Herz für alles Lebendige hat, sie hält in ihrem Garten Enten, sammelt weggeworfene Stiefmütterchen und versucht diese in ihrem Garten anzusiedeln, oder der Garten eines Aussiedlers aus Rumänien, der seinen Garten als Parallelwelt gestaltet hat. Er baut alles selber, von der Batterieschaltung und Solaranlage bis hin zum Keller und der Betonbefestigung seines Teiches. Als Finale des Projektes werden alle Gartenstaaten anhand der Kurzfilmporträts beim Kepler Salon vorgestellt – als Anregung zum politischen Streit über Machtverhältnisse in Gesellschaft und Garten.5. Mai, 14.00 Uhr Garten Mahr (Paschinger Straße am Mitterperwender-Bach) und 17.00 Uhr Garten Schuhmann (Schubertstraße 13).