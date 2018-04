Gemeinden leiden unter Wasserknappheit durch Poolbefüllungen - Neue Pooltechnologie von Ipor reduziert Verbrauch deutlich

26.04.2018, 21:16 Uhr

Ipor entwickelt seine Produkte ständig weiter. Das beste Beispiel ist der neue Pooltyp Premium S3, der durch die spezielle Bauweise und Leitungsführung frostsicher ist. Wenn der Pool entsprechend winterfest gemacht wird, ist kein Absenken oder Auslassen des Poolwassers notwendig. Dadurch reduziert sich der Wasserbedarf entscheidend, eine optimale Qualität des Wassers ist durch die gute Durchströmung des Beckens und eine leistungsfähige Filteranlage gewährleistet. In Zeiten sinkender Niederschlagsmengen und einer steigenden Anzahl an Poolbesitzern gewinnt diese Bauweise immer mehr an Bedeutung.Foto 1: Der neue Pooltyp reduziert den Wasserverbrauch bei Swimmingpools deutlichFoto 2: Ipor-Geschäftsführer Georg Ritzberger