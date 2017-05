Gemeinsame Nachfolgersuche für Traditionslokal in Marchtrenk

02.05.2017, 13:10 Uhr

Der Marchtrenkerhof soll einen neuen Pächter bekommen.

MARCHTRENK. Nach einem schweren Schicksalsschlag im Familienbetrieb Dudek „Marchtrenkerhof“ unterstützt die Stadt in einer Kooperationsgemeinschaft von Standortmarketing und Stadtgemeinde die Eigentümerfamilie bei der Suche nach einem Pächter. Für diesen traditionsreichen Gastronomiebetrieb im Herzen von Marchtrenk wird bei der Auswahl der Pächter besonderer Bedacht darauf gelegt, die Werte und Tradition des geschichtsträchtigen Lokals weiterzutragen. „Mit einer gutbürgerlichen, österreichischen Küche von Mittwoch bis Sonntag verbinde ich nicht nur kulinarische Erinnerungen an meine Jugend, sondern auch zahlreiche gesellige Gesprächsrunden. Ich möchte auch in Zukunft in Marchtrenk am Wochenende gut mit der Familie essen gehen können“, äußert sich Bürgermeister Paul Mahr hoffnungsvoll.