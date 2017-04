Grüne Lunge für Marchtrenk

28.04.2017, 11:33 Uhr

Garten der Familie Lang wird dieses Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

MARCHTRENK. Grundsätzlich ist die Stadtgemeinde an möglichst viel Grün im Stadtbereich interessiert. Aufgrund der rasanten Entwicklung von Marchtrenk sind hier natürlich Grenzen gesetzt. Es ist daher umso erfreulicher, dass im Laufe dieses Jahres ein Teil des parkähnlichen Gartens der Familie Lang (Zugang von der Lessingstraße) für die Öffentlichkeit geöffnet werden kann. Auch der Naherholungsbereich entlang der Traun und die wenigen Wälder sollen jedenfalls im jetzigen Umfang erhalten bleiben. Die Stadt bietet auch jedes Jahr einige Umweltaktion, wie etwa die Landschaftssäuberungsaktion zum Mitmachen an. Grundsätzlich hat die Schaffung und Erhaltung von Grünflächen und Naherholungsgebieten, das Aufforsten von Wäldern nach dem Verlust vieler Nadelbäume, die Neupflanzung von Bäumen oder das Anpflanzen von länger blühenden Blumen im Innenstadtbereich große Priorität. Mit der Aktion „Jahrgangsbäumchen“ werden jedes Jahr unter Mitwirkung der dazu eingeladenen jungen Eltern drei Bäume für den jeweiligen Geburtsjahrgang gepflanzt. „Ich bin überzeugt, dass eine „Grüne“ Stadt ganz wesentlich zum Wohlbefinden der Bevölkerung beiträgt“ so Bürgermeister Paul Mahr.