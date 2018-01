Infoabend in der Da Vinci Akademie: 22. Jänner 2018

11.01.2018, 16:54 Uhr

Uhr lädt die Da Vinci Akademie – Schule, Kindergarten und Krabbelstube - wieder zu Ihrem jährlichen Infoabend ein. An diesem Abend haben interessierte Eltern und Kinder die Gelegenheit, in einem persönlichen Rahmen nähere Informationen zum Schul- und Kinderhausalltag sowie die PädagogInnen kennenzulernen.Der Termin findet rechtzeitig zur Schuleinschreibung bzw. zur Anmeldung für Kindergarten und Krabbelstube für Herbst 2018 statt. Restplätze in der Krabbelstube sowie Plätze im Kindergarten für das aktuelle Kinderhausjahr sind ebenfalls noch frei.

Die Da Vinci Akademie bietet Kindern die Möglichkeit, in einem natur- und praxisnahen Lebensraum erste Schritte in die Selbstständigkeit zu machen. Geschulte Pädagogen und großzügig gestaltete Räume (Musikzimmer, Kreativbereich, Küche, Garten, Rückzugsorte, Leseecken, Montessoribereiche) bieten Kindern die Möglichkeit , das eigene Leben zu verstehen, zu lernen und seine Persönlichkeit zu entwickeln!Vor 11 Jahren gegründet, besuchen heute Kinder die Da Vinci-Krabbelstube und Spielgruppe, absolvieren in der Da Vinci Akademie ihre Kindergarten- bzw. Schulpflicht in einem liebevoll gestalteten Rahmen, in dem der Mensch und sein Wesen um seiner selbst willen im Mittelpunkt stehen.Grundsätzliche Antworten zum Anmeldeprozess sowie weitere Informationen unter www.davinciakademie.at oder unter 07242-21 9001 12. Anmeldeschluss für 2018/2019 ist der 30. April 2017.