Jugendarbeit: Region hat sieben 'junge Gemeinden'

26.04.2017, 20:00 Uhr

Immer mehr Gemeinden versuchen, die Jugend in das Gemeindegeschehen miteinzubinden.

BEZIRK. Wie attraktiv ist die Gemeinde für die Jugend und was hat sie konkret zu bieten? Genau das untersucht das JugendReferat des Landes OÖ. Alle zwei Jahre vergibt es – zum ersten Mal für den Zeitraum 2013/14 – den Titel "Junge Gemeinde". Im November wurden erneut 55 Gemeinden ausgezeichnet. Aus der Region zählen dazu Marchtrenk, Edt bei Lambach, Wels, Bad Wimsbach, Bachmanning, Thalheim und Gunskirchen.Die Stadtgemeinde Marchtrenk räumt der Jugendbeteiligung einen hohen Stellenwert ein. Großer Beliebtheit erfreut sich beispielsweise der "Eventkalender", der mittlerweile nicht nur in den Schulen, sondern auch in Vereinen verteilt sowie im Stadtmagazin beigelegt wird. "Bei uns ist Jugendarbeit nicht nur heiße Luft", sagt Bürgermeister Paul Mahr. Anliegen der Jugend nimmt er ernst. Das zeigt das Beispiel der neuen Dreifachbeachvolleyballanlage "Silicon Beach", die in Kürze eröffnet. Die Idee sei von Jugendlichen gekommen.Thalheim setzt mit einer Kinder- und Jugendkarte, einer eigenen Jugendseite im Amtsblatt sowie einem eigenen Online-Bereich Schwerpunkte in der Jugendarbeit. Um immer "up to date" zu sein, treffen sich Jugendbeauftragte der Thalheimer Vereine regelmäßig mit dem Jugendreferenten und den Jugendbeauftragten zum Austausch.Auch in der kleinen Gemeinde Bachmanning wird einiges für die Jugendlichen geboten. Neben dem Ferienprogramm werden volljährige Jugendliche zur Jungbürgerfeier eingeladen. Diese findet alle zwei Jahre statt. Auch 2017 ist es soweit, "wobei die Feier heuer in einer anderen Form stattfinden könnte", verrät die Jugendreferentin Brigitte Oberndorfer. Gunskirchen unterstützt seine Jugendlichen mit einem Jugendtaxi. Von den Taxikosten werden 50 Prozent, jährlich maximal 50 Euro, rückerstattet. Auch ein Jugendparlament gibt es: Mit der Einführung eines Gemeinde-Jugendteams wurde eine konkrete Form der Mitbestimmung geschaffen. In Edt ist die Jungbürgerfeier etwas Besonderes. Neben der Verleihung der Urkunde dürfen die Jugendlichen mit Bürgermeister Maximilian Riedlbauer auf dem Segway die Gemeinde erkunden. Bad Wimsbach unterstützt ein Semesterticket für Studenten mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde. Darüber hinaus gibt es ein eigenes, betreutes Jugendzentrum.

Die Stadt mitgestalten

Junge Gemeinde

Auch die Stadt Wels ist jugendfreundlich. Mit "Du und deine Stadt" haben Jugendliche beispielsweise die Möglichkeit, Ideen und Verbesserungsvorschläge für Wels zur Sprache zu bringen. Eine Reihe an Events wie das vergangene Jugendfest "Ovilava Jam" oder das School-Out-Fest Pernau stehen weiters regelmäßig am Programm.Das JugendReferat des Landes Oberösterreich veranstaltete in Kooperation mit der BezirksRundschau Oberösterreich vergangenen November den Landeskongress "Junge Gemeinde" im Linzer Landhaus. Dieser bildete den feierlichen Rahmen zur Verleihung des Landespreises "Junge Gemeinde 2017/18". 55 Gemeinden wurden gekürt.• Wels• Thalheim bei Wels• Edt bei Lambach• Bad Wimsbach• Gunskirchen• Bachmanning• MarchtrenkWeitere Infos zur Auszeichnung finden Sie unterIm Herbst 2018 findet die nächste Verleihung statt.