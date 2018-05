Kinderfreunde Wels-Hausruck: Neues Führungsteam

03.05.2018, 16:30 Uhr

Die Organisation arbeitet für Kinder und Familien in der Region.

WELS. Am 27. April wurden das neue Führungsteam der Kinderfreunde Wels-Hausruck und die Arbeit im Ehrenamts- und Dienstleistungsbereich vorgestellt. Geleitet wird die Organisation von Petra Müllner (seit 2017 Regionsvorsitzende), Leslie Jäger (seit Oktober 2017 Geschäftsführerin), Bianca Scherer (stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzende Verein Familienzentren), Siegfried Wambacher (Kassier), Melanie Seyrkammer (Kassier-Stellvertreterin), Thomas Neumüller (Schriftführer) und Yvonne Wiesinger (Jugendorganisation der Kinderfreunde "Rote Falken"). „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse von Kindern und Familien in unserer Region“, so Petra Müllner. Laut der Regionsvorsitzenden sehen sich die Kinderfreunde als Anlaufstelle für Menschen, die sich ehrenamtlich für diese Gruppe engagieren wollen, aber auch als "professioneller Anbieter von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in der Elternbildung." Derzeit arbeiten für die Kinderfreunde Wels-Hausruck rund 300 ehrenamtliche Mitarbeiter in 21 Ortsgruppen, der kleinsten Organisationseinheit bei den Kinderfreunden. Als Dienstleister für Familien und Unternehmen betreibt die Organisation derzeit fünf Krabbelstuben und vier Eltern-Kind-Zentren.