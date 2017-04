Kindergarten-Umbau startete in Eberstalzell

25.04.2017, 10:19 Uhr

Bei entsprechender Entwicklung der Geburtenzahlen und des Zuzugs könnte ein Neubau fällig werden.

EBERSTALZELL. Kürzlich fiel der Startschuss zum Umbau des Kindergartens Eberstalzell. "Es wird ein zusätzlicher Ausspeisungsraum eingebaut. Im Zuge dessen wird der Kindergarten behindertengerecht adaptiert", verrät Amtsleiter Roland Grammerstätter. Neben dem zusätzlichen Lift und WC bekommt der Kindergarten aber auch eine Kernsanierung und Erhöhung der Kapazität. Bisher war er für vier Kindergarten-Gruppen ausgelegt, nach dem Umbau für fünf. Dazu kommt eine Krabbelgruppe. Weiters werden Sozialraum und Besprechungszimmer vergrößert. Der Kindergarten ging 1992 in Betrieb, damals genügten vier Kindergarten-Gruppen. Die fünfte Gruppe wird im Herbst abgedeckt, die eine Krabbelgruppe wird hingegen schon wieder zu wenig sein. Während des Umbaus sind die Kindergarten-Gruppen in den Schulen untergebracht. Geplant ist, eine davon nach Fertigstellung des Kindergartens als Provisorium in der Schule bestehen zu lassen und im Kindergarten-Gebäude eine zweite Krabbelgruppe zu schaffen. Bei entsprechender Entwicklung der Geburtenzahlen und des Zuzugs könnte schon in wenigen Jahren eine weitere Aufstockung notwendig werden. "Die Freiflächen sind aber am Limit", sagt Grammerstätter. Also könnte an einem neuen Standort ein zusätzlicher Kindergarten entstehen. Der aktuelle Umbau kostet jedenfalls zirka 630.000 Euro, zwei Drittel davon übernimmt das Land OÖ. Im September oder Oktober soll die Eröffnung erfolgen.