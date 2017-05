Laut Betreiber öffnet Diskothek "Feeling" am Wochenende wieder

08.05.2017, 17:10 Uhr

Aladin Cehic hat laut eigenen Angaben den Gewerbeschein bereits nachgereicht.

WELS. In einer gemeinsamen Aktion des Stadtpolizeikommandos Wels, der Gewerbebehörde des Magistrates der Stadt Wels sowie der Finanzpolizei (Wels), wurde laut Polizei am 7. Mai um 0.55 Uhr die Welser Diskothek "Feeling" einer Kontrolle unterzogen. Resultat war eine lange Mängelliste: Unter anderem fehlte der Gewerbeschein für den Betrieb der Diskothek. Zudem funktionierten Sicherheitseinrichtungen wie etwa die Brandmeldeanlage nicht ordnungsgemäß. Der Betrieb wurde durch den Leiter der Gewerbebehörde wegen Gefahr im Verzug für Leben und Gesundheit von Menschen bis auf weiteres gesperrt. Die im Lokal befindlichen 700 bis 800 Gäste wurden aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Nach der Räumung kam es zu Unmutsbekundungen von Gästen. Durch deeskalierende Maßnahmen wurden laut Polizei ausufernde Konflikte vermieden. Die Betriebsstätte wurde schließlich um 3.30 Uhr versperrt und geschlossen.

Betreiber sieht kein Problem

"Normalerweise kommt jemand vom Magistrat und es genügt, den Gewerbeschein am Montag nachzubringen. Das haben sie aber anders gelöst", beklagt Betreiber Aladin Cehic. "Wir sind ein neues Unternehmen und gerade mitten in der Übernahme. Der alte Gewerbeschein ist Ende April ausgelaufen." Am Montag hätten sie die Disko neu angemeldet. Außerdem habe die Brandmeldeanlage sehr wohl funktioniert, sie sei jedoch ausgeschaltet gewesen. "Das ist okay, denn wir haben einen Brandschutzbeauftragten im Haus. Sonst gab es keine Mängel. Es entspricht alles zu 100 Prozent den gesetzlichen Maßnahmen. Wir sind für viele Leute verantwortlich", sagt Cehic, der europaweit tätig ist. Am kommenden Wochenende werde der Betrieb wieder aufgenommen. "Den Gewerbeschein abzugeben, hat nur zehn Minuten gedauert. Auch die Brandmeldeanlage wurde schon untersucht. Es gab keine Mängel."