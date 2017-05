Lenker mit Probeführerschein fuhr 140 im Ortsgebiet

11.05.2017, 11:53 Uhr

Temposünder war bei der Polizei kein Unbekannter

WELS. Am 10. Mai 2017 gegen 13.45 Uhr wurde von einer Motorradstreife der Landesverkehrsabteilung in Wels auf der Linzer Straße (B1) eine Lasermessung durchgeführt. In diesem Bereich der B1 innerhalb des Ortsgebietes ist eine 70 Stundenkilometer-Beschränkung verordnet. Ein 21-jähriger Autolenker aus Wels wurde mit seinem Pkw mit einer Geschwindigkeit von 142 Stundenkilometern gemessen. Der Lenker befuhr den äußerst rechten Fahrstreifen, wobei in dem Bereich viele, teilweise schwer einsehbare Firmenzufahrten einmünden. Der 21-Jährige überholte im Zuge der freien Fahrstreifenwahl im starken Berufsverkehr dutzende andere Pkw. Laut Polizei teilte der Probeführerscheinbesitzer bei der anschließenden Anhaltung mit, dass er erst vor einem Monat den Führerschein nach einem sechsmonatigen Entzug wegen Schnellfahrens wieder erhalten habe. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker wird angezeigt.