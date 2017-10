Lesen lernt man nur durch Lesen!

03.10.2017, 18:49 Uhr

Der Schulstart ist geglückt, die Kinder lernen die ersten Buchstaben und Wörter. Bis Weihnachten können die meisten bereits kurze Texte entziffern. Alles weitere ist eine Sache der Übung.

Manche Kinder haben aber Probleme, die Hürde vom mühevollen Buchstabieren zum Lesen mit Freude zu nehmen. Und dabei können Lesepaten helfen.Deshalb werden auch in Bad Wimsbach-Neydharting Eltern, Schüler, Studenten, Senioren gesucht, die Freude am Lesen haben, diese Freude weitergeben möchten und sich 1x pro Woche ca. 1-2 Stunden Zeit dafür nehmen.Als Lesepate geben Sie einem Kind die Chance, seine Lesekompetenz zu verbessern und die Lust am Lesen zu entdecken. Interessierte melden sich bitte beim Gemeinde-Bürgerservice (07245 250550) oder dem Bibliotheks-Team (bibliothek@bad-wimsbach.ooe.gv.at).