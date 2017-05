Marchtrenk: Ab Herbst Ganztagesbetreuung in der Schärfschule

04.05.2017, 14:26 Uhr

Neben Lernanbetreuung wird breites Freizeitprogramm geboten.

MARCHTRENK. Nach dem großen Erfolg der schulischen Nachmittagsbetreuung in der GV1 Rennerschule bietet die Stadtgemeinde ab Herbst auch in der GV2 Schärfschule eine derartige Betreuung an. Die Errichtung von Schulen mit Nachmittagsbetreuung soll mehr Chancengleichheit im Bildungssystem bringen. Kinder in Ganztagesschulen sind nicht darauf angewiesen, dass Eltern mit ihnen zu Hause üben und Hausübungen machen. Gelernt und geübt wird in der Schule. Aber auch Kreativität und sportliche Aktivitäten werden gefördert. So wird wie bereits in der GV1 in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen ein breit gefächertes Freizeitprogramm angeboten. Sehr beliebt ist natürlich Fußball, aber auch das Angebot von Musikschule und „Kindermundtheather“ unter professioneller Anleitung machen den Kids richtig Spaß. Mittags erhalten die Kinder ein gesundes Mittagessen.