Marlene Traunbauer siegt bei Rede-Wettbewerb

28.04.2018, 14:09 Uhr

An die 100 Jugendliche aus 22 verschiedenen Schulen nahmen an der Endausscheidung dieses Wettbewerbs teil und nutzten die Chance, einem größeren Publikum ihre persönlichen Ansichten und Einstellungen klarzulegen.„Junge Menschen, die den Mut aufbringen ihre Meinungen und Denkansätze vor einem großen Publikum zu präsentieren, sind im besten Sinn eine wertvolle Stimme unserer Gesellschaft", so Stelzer. Marlene Traunbauer aus Eberstalzell, Schülerin vom Stiftsgymnasium Kremsmünster, erreichte in der Kategorie Klassische Rede Höhere Schulen, den 1. Rang. Sie sprach über das Thema Umwelt.