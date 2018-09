Mitmachmusical für Kinder im Pfarrheim Herz-Jesu Wels

13.09.2018, 15:54 Uhr

Auch Holzwürmer pilgerten zu Franz von Assisi.

WELS (sw). Am Sonntag den 23. September startet um 15.00 Uhr ein Mitmachtheater im Pfarrheim der Pfarre Wels Herz-Jesu. Im Stück " Der Franz, der kann´s – Wenn Holzwürmer nach Assisi pilgern" haben Holzwürmer den Auftrag das wirken des Franz von Assisi zu erkunden. Da die Vorstellung ein Mitmachmusical ist, können Kinder unter der Vorstellung in verschiedene Rollen schlüpfen, die gerade ein der Geschichte vorkommen. Dafür werden einfach Verkleidungen verteilt. So dürfen die Kinder mit den Erzählern Gabi und Amadeus Eidner mitgehen, tanzen und herumlaufen. Auch der ein oder andere Erwachsene kann schnell in das Stück eingespannt werden. Der Eintritt beträgt eine freiwillige Spende.