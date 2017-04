Morgen, 28. April: Café für Alle im Freiraum Wels

Am Freitag, 28. April, findet um 17.30 Uhr das nächste "Café für Alle" im Freiraum (Altstadt 8, Wels) statt. Bei gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre, Speisen, Kuchen, Kaffee und anderen Getränken (gegen freiwillige Spende) soll das Kennenlernen, Begegnen, Austauschen und Miteinander zwischen Österreichern und Asylwerbern gefördert werden. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, über Werbung für das Café, mitgebrachte Speisen und Spenden (diese werden für die Finanzierung des Cafés verwendet) freuen wir uns!

Im Mai fällt das Café für Alle ausnahmsweise aus. Stattdessen rufen die Menschen vom Café für Alle dazu auf, am Samstag, 27. Mai beim 1. „Welser Voixfest“im Kulturzentrum Alter Schlachthof teilzunehmen (siehe im Folgenden):Das Voixfest feiert den Frühling in Wels. Es zelebriert die Vielfalt, die Solidarität und das Gemeinsame. Es präsentiert ein Wels abseits von Parteipolitik, Kommerzkult und Eventmarketing - jenes Wels, das Tag für Tag von einer aktiven Zivilgesellschaft gestaltet wird.Das Voixfest findet am 27. Mai 2017 ab 15 Uhr im und um den Alten Schlachthof statt und wird von einer Vielzahl an Vereinen, Initiativen, Unternehmen und engagierten Privatpersonen organisiert und getragen.#-#-#-# VORLÄUFIGES PROGRAMM #-#-#-#-> DRAUSSEN AB 15 UHR (Eintritt frei!)Essen & TrinkenMarkt für Neues & GebrauchtesKinderprogrammTischtennis / StreetballLivemusik & Djs-> DRINNEN AB 21 Uhr (Freiwillige Spende)The Köter (live)Black Dog Cubik (live)Djane Lee