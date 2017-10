Mühevolles 1:0 gegen Tabellenletzten Utzenaich

07.10.2017, 23:43 Uhr

Die erste gute Möglichkeit tat sich nach einer minutenlange Starre für die Gäste auf. Eine Flanke von rechts setzte der lange Saban Muratovic per Kopf neben die Stange (4.) Dann kam lange Zeit nichts Nennenswertes bis zum 1:0 der Marchtrenker. Bei einem Kopfballduell lenkte Utzenaichs Matthias Berger eine Kopfballstafette ins eigene Tor ab (26.) Und dieser Treffer sollte auch der einzige bleiben. Bitter genug für Utzenaichs Trainer Felix Brunninger, der sich verbal mit den Zuschauern anlegte. Und vor dem Pausenpfiff sollte es nochmal eng werden für die Gäste: Medi Sulimani zog vom Sechzehner ab - dieser knallharte Schuss konnte von Goalie Philipp Riepl gerade noch in den Korner abgewehrt werden ((33.)Nach Wiederbeginn erwartete man von den Hausherrn einen Sturmangriff auf das sogenannte Haustor. Aber man musste lange warten, ehe Tomas Oravec, so wie im vorigen Spiel gegen Sattledt, nu einem Kopfball an Metall neuerlich anklopfte (75.) Mittlerweile spürten die Utzenaicher, dass vielleicht doch noch was "gehen" könnte und verbissen sich dabei bis zum Schlußpfiff in die Blau-Gelben.Fazit: Ein nicht unverdienter Drei-Punkte-Gewinn für die Hausherrn, die sich mit dem kräfteraubenden und forschen Auftreten der Innviertler einfach nicht anfreunden konnten.Das Vorspiel konnte die Heimelf ebenfalls mit einem 1:0 ins Trockene bringenVorschau: Meisterschaftsspiel gegen den SK Schärding auswärts am Freitag, 13.10.2017, um 17:00 bzw. 19:00 Uhr