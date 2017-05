Neuartiger Bio-Abferkelstall aus Vollholz präsentiert

12.05.2017, 14:39 Uhr

Betonblock verwertet Misthaufen-Energie



Neben dem Stall entwickelte das Bio Institut auch einen Weg, diesen möglichst kostengünstig zu heizen. "In Misthaufen versteckt sich sehr viel Energie, vier bis fünf Prozent davon kann man nutzen. Wir haben überlegt: Wie holt man diese Wärme ab?", erzählt Laborleiter Markus Gallnböck. Die Hitze befinde sich im Inneren eines Misthaufens. "Also haben wir einen Block gegossen, in dem engmaschig Rohre verlegt sind. Der Mist kommt über den Block, dieser befindet sich also im Kern. Der Mist heizt so die Rohe und die heizen den Stall. Das Prinzip ist nicht neu, sondern nur die Geometrie des Blocks und das Abholen der Wärme in der Mitte." Der Praxistest brachte jedoch noch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Bis zur Markteinführung wird der Block noch weiterentwickelt, um mehr Wärme zu gewinnen. Bio-Schweinemastbetriebe sind in Österreich derzeit noch klar in der Unterzahl. "Der Markt kann derzeit nicht zu 100 Prozent befriedigt werden. In den letzten Jahren gab es immer Preissteigerungen", sagt Hagmüller. Der Marktanteil der Bioschweine betrage etwa zwei Prozent. Pro Jahr werden zirka 83.000 Bioschweine geschlachtet. Zum Vergleich: Der größte deutsche Bio-Schweinemastbetrieb kommt auf 230.000 Bioschweine.