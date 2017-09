Neueröffnung Bauernmarkt Wels

Der Bauernmarkt, die Bezirksbauernkammer und Landjugend Wels laden herzlich zur Neueröffnung des Bauernmarktes Wels am Sonntag, den 22. Oktober 2017 von 10:00 bis 15:00 Uhr am Bezirksbauernkammergelände (Rennbahnstraße 15, 4600 Wels) ein.



Genießen Sie regionale Schmankerl und Köstlichkeiten vom Bauernmarkt und lernen Sie die Anbieter des Welser Bauernmarktes kennen.



Die Bezirksbauernkammer Wels öffnet ihre Türen und Sie können sich über diese Angebote informieren:

• Kochkurse in der Bezirksbauernkammer Wels

• Schaukochen mit Seminarbäuerin Martina Sallaberger

• Wie erkenne ich österreichische Lebensmittel mit Seminarbäuer Bettina Hinterberger

• Was steckt in unseren Lebensmitteln: Angebote für Kinder von Seminarbäuerin Karin Engeder



Für musikalische Unterhaltung und Kinderprogramm ist gesorgt!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!