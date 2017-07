Polizisten erkannten Ladendieb auf Straße wieder

27.07.2017, 10:50 Uhr

Der Beschuldigte gab an, ein Doppelgänger des echten Täters zu sein.

WELS. Am 25. Juli gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Welser Drogeriefachmarkt gerufen, da ein Ladendieb mitsamt der Beute (Parfum) trotz Alarmauslösung davongelaufen war. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera war ein auffällig gekleideter Mann zu sehen. Bei der Rückfahrt zur Polizeiinspektion fiel einem der Polizisten an der B137 eine Person auf, die – bis auf die Jacke – exakt dieselbe Bekleidung trug. Zudem verhielt sich die Person auffällig, als sich der Streifenwagen näherte. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen, fuhren dem Verdächtigen, einem 35-jährigen Welser, nach und konnten ihn anhalten. Bei einer Gegenüberstellung mit den Angestellten des Drogeriefachmarktes erkannten diese den Verdächtigen sofort wieder. Der Beschuldigte zeigte sich jedoch nicht geständig, und gab an, dass es verwunderlich sei, dass er einen Doppelgänger habe.