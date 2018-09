Quantensprung für Feuerwehr

18.09.2018, 23:30 Uhr

Leitstellenverbund gewährleistet standortübergreifende Prozesse

Funktionale Redundanz

WELS. Die Landeswarnzentrale Oberösterreich (LWZ) erfüllt die Aufgaben als Notruf- und Alarmzentrale der Feuerwehren und der Wasserrettung sowie als Warn- und Alarmzentrale für den behördlichen Katastrophenschutz in Oberösterreich. In den Feuerwehrbezirken Linz-Stadt sowie Wels-Stadt und Wels-Land wird diese Aufgabe durch die Nachrichtenzentrale der Berufsfeuerwehr Linz beziehungsweise der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wels ausgefüllt. Durch die drei Projektpartner wird eine gemeinsame, integrierte technische Plattform, verteilt auf drei Standorte, errichtet. Diese gemeinsame Plattform wird unter der Federführung des Landesfeuerwehrverbandes beschafft und betrieben.Die drei Nachrichtenzentralen behalten unbeschadet der Zusammenarbeit ihre unabhängige Trägerschaft und betreiben auch weiterhin zusätzlich jeweils eigene Technik für individuelle Anforderungen an den eigenen Standorten. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit arbeiten die drei Standorte jedoch künftig funktional als gegenseitige Redundanz, helfen einander in Starklastsituationen und implementieren standortübergreifende Prozesse. Dazu sind die Standorte miteinander vernetzt, um einen breitbandigen Datenaustausch über IP (Internetprotokoll) zu ermöglichen. Auch diese Vernetzung ist hochverfügbar. Es werden einerseits Datenleitungen verwendet, zusätzlich wird als Redundanz ein Richtfunksystem zur Datenübertragung errichtet. Die Kommunikation zwischen den drei Standorten wird über diese beiden Kommunikationsschienen abgewickelt.

Ausfallssicherheit

Technische Ausstattung

Die technischen Anlagen der Sprachkommunikationsanlage (für Notruf, Funk, Telefon; kurzum alles, was mit Sprache zu tun hat) werden an drei Standorten so errichtet, dass einerseits eine standortübergreifende Gesamtfunktionalität möglich ist, andererseits bei Ausfall einzelner Komponenten beziehungsweise auch eines ganzen Standortes alle einsatzkritischen Funktionen weiter ausgeführt werden können. Die Sprachkommunikationsanlage stellt logisch eine Anlage dar, welche verteilt auf drei Standorte errichtet ist. Dabei kann sowohl jeder einzelne Standort in Betrieb sein und seine lokalen Zuständigkeiten wie bisher erfüllen, aber es können auch an jedem Standort alle Aufgaben im vollen Umfang für den Leitstellenverbund durchgeführt werden. Im Regelbetrieb sind alle Standorte in Betrieb und erfüllen die lokalen Zuständigkeiten. Im Starklastbetrieb erfolgt automatisch ein standortübergreifender Überlauf auf freie Arbeitsplätze.In Summe verfügt der Leitstellenverbund im derzeit geplanten Endausbau mit Ende 2018 über zwölf voll ausgestattete Hauptarbeitsplätze (je vier Arbeitsplätze pro Standort) sowie über acht reine Notrufabfrageplätze (je vier in der Landeswarnzentrale und in der Nachrichtenzentrale der Feuerwehr Wels). Neben der Einführung und Implementierung einer gemeinsamen Sprachkommunikationsanlage wird auch bereits mit Hochdruck an der Zusammenführung der Einsatzleitsysteme an den drei Standorten gearbeitet, um auch hier Redundanzen erzielen zu können und den Verbund entsprechend zu komplettieren.