Retter Messe Wels – Gewinnspiel

07.09.2018, 15:03 Uhr

Sie ist die Leitmesse für alle Lebensretter.

WELS (sw). Mit modernen Rahmenbedingungen und "neuen Gesicht" startet die Fachmesse für Sicherheit und Einsatzorganisationen am 20. bis 22.September. Die Schausteller möchten mit einer Leistungsschau und einem Zuwachs an Quantität sowie Qualität bei den Besuchern punkten. Zehn Einsatzorganisationen informieren auf Informations-Ständen. Der Samstag bietet mit dem Tag der Freiwilligen eine Leistungsschau in der die Einsatzkräften bei einer Großübung zusammenarbeiten. Die Veranstalter hoffen, dass dadurch mehr Privatpersonen Gefallen an den Freiwilligendienst bei einer Blaulichtorganisation finden.Die BezirksRundschau verlost drei mal zwei Karten. Weitere Informationen www.rettermesse.at