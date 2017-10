RÜEGG Feuertage bei Karlhuber Kachlofen am Freitag, 20. Oktober und Samstag, 21. Oktober 2017

05.10.2017, 12:03 Uhr

Ob In- oder Outdoor, an unserenerleben Sie die wohlige Atmosphäre des Feuers aus ganz neuen Perspektiven.Wir laden Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde herzlich dazu ein, mit uns eine gemütliche Zeit zu verbringen. Entdecken Sie dabei die vielfältige Magie des Feuers in der Wohnraumgestaltung oder Outdoor und lassen Sie sich von den Vorteilen moderner Kamine als clevere und nachhaltige Energielieferanten überraschen.

Sie sind herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Besuch!Ihr Rüegg Kamin Studio Wels