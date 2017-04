"Silicone Beach" lädt künftig zu Beachvolleyball-Matches

28.04.2017, 11:10 Uhr

Das Freizeitangebot in Marchtrenk ist um eine neue Attraktion reicher.

MARCHTRENK. Seit kurzem stehen im Bereich des Freizeitgeländes drei neue Beachvolleyballplätze für die Fans der Trendsportart zur Verfügung. Errichtet wurde die Anlage vom Marchtrenker Werkzeugbauer und Siliconteile-Produzenten starlim//sterner. „Wir hatten eine starke Nachfrage und speziell von Seiten der Union Jugend kam eine Anfrage ob das Angebot nicht ausgeweitet werden kann. Da habe ich bei starlim//sterner nachgefragt, ob Sie uns nicht helfen könnten und wurde phantastisch unterstützt“ so der begeisterte Bürgermeister Paul Mahr. Die Stadtgemeinde stellte die Fläche zur Verfügung und starlim//sterner übernahm die Errichtung und wird den Platz in Zukunft als Werbemöglichkeit nützen. Nicht weniger als 676 Tonnen hochqualitativen Sandes mussten angeliefert werden. „Das waren schon einige Lastwagenfuhren und bin hoch erfreut über das Engagement", so Mahr.Auch starlim//sterner Chef Thomas Bründl ist überzeugt vom Konzept. „Da wir ohnehin vorhatten, für unsere Mitarbeiter einen Beachvolleyballplatz zu bauen, kam die Anfrage genau zum richtigen Zeitpunkt. Aus der Ursprungsidee von einem Platz sind dann drei hochqualitative Plätze entstanden. Wir sehen das als großen Vorteil für die Stadt Marchtrenk, da sich viele Möglichkeiten für den Fun-Sport, aber auch für Turniere bieten. Wir nutzen den Silicone Beach als Werbemöglichkeit um ebenso dynamische, aktive Personen und damit potentielle Mitarbeiter anzusprechen“, führt Bründl aus.