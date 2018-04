SPÖ Gunskirchen fordert zweiten Kindergarten

28.04.2018, 10:05 Uhr

„Nur mit diesem zusätzlichen Kindergarten können wir in den nächsten Jahren eine lückenlose Kleinkinderbetreuung garantieren. Es kann nicht sein, dass wir – so wie es heuer schon passiert ist – wieder Eltern abweisen müssen, die einen Kindergartenplatz brauchen“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Fritz Nagl.Bürgermeister Josef Sturmair (ÖVP) fordern die Sozialdemokraten in einer Presseaussendung auf, "diesem Auftrag des Gemeinderates" nachzukommen. Denn bisher habe die Gemeinde den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen lediglich mit Zubauten und Provisorien abgefedert, kritisiert die SPÖ. Im bestehenden Gemeindekindergarten werden derzeit 168 Kinder in acht Gruppen betreut, zudem sind zurzeit vier Krabbelstuben-Gruppen in Betrieb. Für Herbst seien bereits 79 Kinder für 40 frei werdende Plätze angemeldet.