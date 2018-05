"Stammtisch"-Auftakt im Oldtimerbus

03.05.2018, 16:32 Uhr

Beim "fahrenden Bürgermeisterstammtisch" wurden in Marchtrenk alle Baustellen abgefahren.

MARCHTRENK. Der erste "fahrende Bürgermeisterstammtisch" des Jahres fand am 20. April statt: Bei dieser Rundfahrt durch Marchtrenk besichtigten Interessierte mit Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) in einem Oldtimerbus die aktuellen Baustellen und -projekte, die seit dem Vorjahr geplant und realisiert wurden und werden. Im Anschluss daran klang die Veranstaltung im Deltastüberl aus, wo Mahr für Fragen der Marchtrenker zur Verfügung stand. Da der "fahrende Bürgermeisterstammtisch" so erfolgreich war, rollte der Oldtimerbus am 4. Mai wieder durch die Stadt.Anfang Juni des vergangenen Jahres wurde diese "Baustellen-Rundfahrt" ins Leben gerufen und seither einige Male durchgeführt.