Star aus Marchtrenk

11.09.2018, 13:48 Uhr

Einer der erfolgreichsten YouTuber Österreichs testet seit Ende August die Trends für LT1.



Musik und Mode

MARCHTRENK. Vor acht Jahren stellte Alexander Walzel sein erstes Video online. Mittlerweile hat der Marchtrenker mehr als 126.000 Abonnenten auf YouTube. Jetzt hat er es auch in das Programm des Privatsenders LT1 geschafft: Seit 25. August testet der ehemalige Kindergärtner unter seinem Künstlernamen "Aquamarin" jeden zweiten Samstag die schrägsten Trends, darunter Mermaiding, Ice Eating, 90er Style oder Cosplay. Die Aquamarin-Reihe ist in OÖ Life mit Patricia Kaiser, auf www.lt1.at sowie auf der Facebook-Seite von LT1 zu sehen.Das Mitwirken am Soundtrack zu „The Greatest Showman“, der 2017 mit Hugh Jackman in der Hauptrolle in den Kinos lief, war der bisher größte musikalische Erfolg von Alexander Walzel. Aquamarin will seine Musikkarriere vorantreiben und ist zudem mit einer eigenen Modekollektion auf merchpop.me erfolgreich: Die April-Kollektion ist fast ausverkauft, die Winterkollektion folgt im November und Dezember.