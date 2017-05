Thalheimer Marktfest – Besucherrekord und zahlreiche Ehrengäste

04.05.2017, 11:02 Uhr

Der 30. April bot neben dem Frühschoppen mit der Trachtenkapelle und dem Maibaumaufstellen durch den Bauernbund auch einen geeigneten Platz, um die vielen Jubiläen im Jahr 2017 gebührend zu feiern: Andreas Stockinger zog vor 20 Jahren für die ÖVP in den Thalheimer Gemeinderat und ist seit nunmehr 10 Jahren direkt gewählter Bürgermeister. Ing. Klaus Mitterhauser übt seit ebenfalls 10 Jahren die Funktion des Vizebürgermeisters aus. Amtsleiter Leo Jachs feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag und managt seit nunmehr 30 Jahren die Verwaltung. Ihm wurde daher die Ehre zu Teil, die Widmungstafel traditionsgemäß an den Maibaum zu schrauben, der in diesem Jahr von der Familie Georg Gatterbauer vom Apfelhof Thalheim gespendet wurde. Nicht zuletzt verabschiedete sich Polizei-Postenkommandant Ernst Heiss nach 40 Dienstjahren in den verdienten Ruhestand und bekam von Bürgermeister Stockinger ein passendes Geschenk überreicht.

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und Bezirkshauptmann Dr. Josef Gruber ließen es sich nicht nehmen, zu den Jubiläen zu gratulieren und waren für einige Stunden am Marktplatz zu Gast. Nach dem Festbieranstich nahm sich Landeshauptmann Mag. Stelzer viel Zeit und besuchte die Stände der Thalheimer Vereine.Durch die Sperre der Rodlbergerstraße im Bereich des Amtsgebäudes und der Umleitung des Verkehrs, konnte der Marktplatz bis zum Gebäude der Raiffeisenbank Wels-Süd erweitert und genutzt werden. Der so gewonnene Platz lud nicht nur zum gemütlichen Sitzen ein, sondern bot auch Gelegenheit für ein buntes Rahmenprogramm wie Plattlschießen, Kinderkarussell und den Kletterturm der Naturfreunde.Fotogalerie: Thalheimer Marktfest 2017