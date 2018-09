Top Events auf der Retter 2018

18.09.2018, 23:30 Uhr

Die Retter 2018 präsentiert sich mit beeindruckenden Leistungen

„Lass dich inspirieren“

Top Rahmenprogramm

WELS. Österreichs Leitmesse für Sicherheit und Einsatzorganisationen, die Retter in Wels, verspricht eine Leistungsschau der Superlative entlang der gesamten Rettungskette. Vom 20. – 22. September 2018 präsentiert sich die Messe mit einem Zuwachs an Quantität und Qualität sowie mit einem noch beeindruckenderen Rahmenprogramm.Der Samstag bietet der breiten Zivilbevölkerung als „Tag für das Ehrenamt“ eine Leistungsschau, die sich an alle Interessierten am Freiwilligen- oderBerufsdienst bei einer Einsatzorganisation richtet. Denn die Interessenten von heute sind die Mitglieder von morgen.Die Suche nach den härtesten Feuerwehrmännern/-frauen im Rahmen der Austrian Firefighter Combat Challenge stellt nur einen Höhepunkt auf der umfangreichen Agenda dar. „Best of Retter powered by SafetyTour“ zeigt das Beste aus den vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten der SafetyTour: Acht Stationen mit internationalen Teams und herausfordernden Aufgaben. Die weltweit größte Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung, die rescuedays.at, gastiert ebenso bei der Retter. Messebesucher können im Freigelände selbst versuchen, mit Spreizer und Schere zu arbeiten. Spannungsgeladene Vorführungen, informative Vorträge, praktische Gerätedemonstrationen im Freigelände, Vorführungen der Höhenrettung und vieles mehr – das Programm der Retter lässt keine Wünsche offen. Sogar Demonstrationen der OÖ Wasserrettung von spektakulären Rettungsaktionen aus dem Fluss können miterlebt werden.