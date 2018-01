Uhren und Schmuck

31.01.2018, 00:30 Uhr

Was könnte besser geeignet sein, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen, als edler Schmuck?

WELS. Josef Gundacker, Geschäftsführer des gleichnamigen Juweliergeschäfts in der Welser Innenstadt, präsentiert daher aktuelle Trends und Neuheiten."Große Nachfrage besteht zur Zeit an.", so Gundacker: "Diese wunderschönen Uhren kombinieren hohen Tragekomfort und geringes Gewicht mit Nachhaltigkeit und Design." Hochwertige Rohstoffe und eine einzigartige Maserung machen jede Uhr zum Unikat.

Im Trend liegen auch. Diese Uhren, die bereits Ende der siebziger Jahre modern waren, zeichnen sich durch feingliedrige, angenehm zu tragende Bänder aus und wirken äußerst elegant.Ganz neu ist, einem österreichischen Designer. "Fichtinger legt bei seinem Schmuck großen Wert auf qualitativ hochwertige Verarbeitung. Ein sehr beliebter, feiner, edler Designerschmuck." erklärt Gundacker.Bei densetzt die Firma Gerstner neue Trends. Der Verlobungsring dient als Vorsteckring zum Ehering und passt direkt in diesen hinein. Erhältlich sind die Ringe in den Farben Weiß-, Gelb- und Roségold.