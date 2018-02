Valentinstag: Tag der Liebenden

07.02.2018, 00:30 Uhr

Der Valentinstag naht in großen Schritten. Zeit, seinen Lieben eine besondere Freude zu bereiten.

BEZIRK. Das Angebot im Bezirk Wels an besonderen Geschenkideen ist sehr vielfältig und lädt zum Gustieren ein. Eine besondere Aufmerksamkeit bietet die Firma pralinamo aus Eberstalzell: Eine persönliche Liebesbotschaft auf Pralinen. Bereits ab einem Stück werden die leckeren Pralinen mit dem Wunschtext versehen. Eine außergewöhnliche Idee, um mit besonderen Worten das Herz vom Schatz zu berühren. Eine andere kulinarische Überraschung ist bei der Konditorei Urbann in Wels erhältlich: ein Gutschein für ein Frühstück, Zeit zu zweit. Wie oft lässt man sich schon zu zweit beim Frühstück verwöhnen mit allem, was das Herz begehrt? Gebäck, Schicken, Käse, Eier, Heißgetränke, Orangensaft, Prosecco und vieles andere mehr gibt in der gemütlichen Atmosphäre des Cafè Urbann zu genießen. Ein besonderer Genuss! Am Valentinstag dürfen natürlich auch Blumen nicht fehlen. Und so hat die Gärtnerei Dopetsberger aus Wels neben den beliebten Rosensträußen auch Frühlingsblumen, Orchideen und anderes zu wunderschönen Blumengrüßen dekoriert. Eine farbenprächtige Aufmerksamkeit, die nicht nur am Valentinstag große Freude bereitet. Natürliche Kosmetik und Parfums aus natürlichen Rohstoffen sind bei "Die Parfümerie" in Wels erhältlich. Die Reinheit der Produkte bringt die natürliche Schönheit jedes Menschen zum Strahlen. Nicht nur Frauen schätzen diese Qualität.