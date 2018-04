Volkshochschule Wels feierte 70. Geburtstag

24.04.2018, 14:12 Uhr

Bei der Jubliläumsfeier blickten Mitarbeiter und Politiker auf die Geschichte der VHS zurück.

WELS. 1948 als „Volksbildungswerk des Kulturamtes“ gegründet, feiert die "Volkshochschule" (VHS) heuer ihr 70. Bestandsjubiläum. In der Zweigstelle Pernau ließ das Team mit früheren Wegbegleitern sowie Vertretern der Politik die sieben Jahrzehnte Revue passieren: So haben sich die angebotenen Kurse von 21 im Gründungsjahr 1948, auf 493 in der laufenden Saison erhöht. „Dieser Rekordwert macht deutlich, wie wichtig diese Einrichtung für den Bildungsstandort Wels ist“, sagt Bürgermeister Andreas Rabl. Pro Jahr nehmen rund 5.000 Erwachsene das Bildungsangebot in Anspruch. Die Kurse finden in den VHS-Zweigstellen Noitzmühle und Pernau sowie in städtischen Schulen, Kindergärten und sonstigen Einrichtungen statt. Die VHS-Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitern – ohne Kursleiter – ist seit 2010 im Herminenhof, Maria-Theresia-Straße 33. Frühere Standorte waren unter anderem das Rathaus und das heutige Medienkulturhaus.Das Kursangebot und Details zur Anmeldung gibt es auch online unter vhs-wels.at