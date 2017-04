Welser HTL-Mathematiker holen sich bei Naboj den Bundessieg!

23.04.2017, 12:27 Uhr

Aber auch die Junioren (erste und zweite Klasse) gaben ihr Bestes und gewannen die Bronzemedaille. Max Stacherl (2CHME), Lukas Zandomeneghi (2BHIT), Jakob Eggl und Hendrik Ramsauer (beide 2BHME) sowie Paul Plöckinger (1BHME) zeigten hier ihr Können.Schließlich landete auch das zweite Senioren-Team der HTL Wels unter den Top Ten: Raphael Neubacher (5BHME), Matthias Zöbl (4BHME), Maximilian Dittrich (3AHME) sowie Ronald Derndorfer und Philipp Preining (4CHCI) landeten österreichweit auf Rang 8.„Jede Schule darf nur ein Team pro Kategorie stellen, die HTL Wels durfte allerdings mit drei Teams teilnehmen, weil wir letztes Jahr Sieger in der Kategorie Junioren waren. Es gab jeweils 20 Teams aus Österreich“, sagt Bettina Burger, ARGE-Leiterin Mathematik.Náboj ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für Mannschaften, die aus je fünf Schüler/innen einer Schule bestehen. Der Wettbewerb dauert 120 Minuten, in denen die Schüler versuchen, so viele Aufgaben wie möglich zu lösen.