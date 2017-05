Welser Videoüberwachung: Vier neue Kameras ab sofort in Betrieb

03.05.2017, 09:34 Uhr

Videoüberwachung liefert Echtzeitbilder rund um die Uhr.

WELS. Rund eineinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten vier Videoüberwachungskameras in der Welser Innenstadt wurden nun vier weitere Kameras in Betrieb genommen. Diese befinden sich an den drei Standorten Stadtplatz 12, Altstadt 8 und Ringstraße 33 (Bankfiliale Ecke Fußgängerzone Bäckergasse, zwei Kameras).Auch die neuen Örtlichkeiten hat die Stadt in Absprache mit der Landespolizeidirektion Oberösterreich und dem Stadtpolizeikommando ausgewählt. Der Betrieb erfolgt weiterhin über die Landespolizeidirektion. Polizisten im Stadtpolizeikommando Wels sowie in der Linzer Stadtleitzentrale überwachen die von den schwenk- und zoombaren Kameras gelieferten Echtzeit-Bilder rund um die Uhr. Das Bildmaterial wird für maximal 48 Stunden gespeichert, danach müssen die Aufzeichnungen gelöscht werden. Die als Beweise geeigneten Filmfrequenzen werden gesichert und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Erweiterung ein logischer Schritt

"Die im November 2015 eingeführte Videoüberwachung in der Innenstadt hat sich bestens bewährt. Zahlreiche Fälle konnten dadurch bereits zur Anzeige gebracht und aufgeklärt werden. Die Erweiterung war für uns daher ein logischer Schritt", so Bürgermeister Andreas Rabl. "Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben gezeigt, dass sich Bewohner und Besucher der Innenstadt dank der Videoüberwachung deutlich sicherer fühlen. Dank der neuen Kameras werden nun weitere stark frequentierte Bereiche der Innenstadt überwacht", ergänzt Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß. "Für mich als Innenstadtreferentin ist es wichtig, dass sich Bewohner, Besucher und die hier arbeitenden Menschen sicher fühlen. Die Videoüberwachung trägt einen wichtigen Teil dazu bei", begrüßt auch Innenstadtreferentin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger die Installation der neuen Kameras.