Wildbret vom Maibock

02.05.2018, 00:30 Uhr

Im Mai ist die Zeit, eine besondere kulinarische Köstlichkeit zu genießen: den Maibock.

STEINHAUS. Der zarte Maibock, ein einjähriger Rehbock, der ab Mai geschossen wird, wird von Feinschmeckern als besonderer Genuss geschätzt. Das Fleisch ist sehr zart, rein biologisch und äußerst aromatisch. Auch gesundheitsbewusste Gourmets schätzen den Maibock als fettarme und eiweißreiche Speise. Peter Wiesner, Küchenchef des Jagawirts, bietet diese Spezialität ab 3. Mai in seinem Restaurant in Steinhaus an. Als Jäger erlegt er die Rehe selbst und verarbeitet ausschließlich dieses Wild aus dem eigenen Revier in der Gemeinde Steinhaus. "Besonders zu empfehlen ist eine Kombination aus Maibock und Spargel.", so Wiesner. Diese Delikatesse, die es beim Jagawirt vom 3. bis 6. Mai - auch sonntag mittags - auf der Speisekarte gibt, ist ein sehr gesundes, bewusstes und annähernd fettfreies Gericht. Nach der Maibockwoche ist es noch bis Ende Mai beim Jagawirt gegen Vorbestellung erhältlich. Für alle, die gerne zu Hause den Kochlöffel schwingen, empfiehlt Wiesner Maibockschnitzel mit Petersilienkartoffeln und Salat: eine Spezialität, die wenig Zeit in Anspruch nimmt. Auf der Einkaufsliste dafür stehen Maibockschnitzel vom Schlögl, etwas Mehl und Ei, Semmelbrösel, gehackte Kürbiskerne, Butterschmalz, eine Orange, Preiselbeeren, Kartoffeln, Petersilie, Gewürze und nach Belieben Salat. "Wichtig ist, beim Wild auf die regionale Herkunft zu achten.", betont der Küchenchef. "So kann man sicher sein, dass frisches und qualitativ hochwertiges Fleisch auf den Teller kommt." Für die Panade werden die Semmelbrösel mit den gehackten Kürbiskernen vermengt und die gewürzten Schnitzerl in Mehl, Ei und der Brösel-Kürbiskern-Mischung gewendet. Anschließend wird das Wild in Butterschmalz herausgebraten und mit Preiselbeeren auf Orangenscheiben, Petersilienkartoffeln und Salat serviert. Der Küchenchef wünscht einen guten Appetit.