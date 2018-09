Willkommen in der Fachschule Mistelbach – erstes Kennenlernen bei einer gemeinsamen Exkursion!

15.09.2018, 00:17 Uhr

. Um einander besser kennen zu lernen, starteten die Schüler/innen der ersten beiden Jahrgänge bereits in der ersten Woche mit einer gemeinsamen Exkursion ins neue Schuljahr.Bei strahlendem Sonnenschein ging es in das Papiermachermuseum nach Steyrermühl. Dort konnten sie, zusammen mit ihren beiden Klassenvorständen in der alten Fabrik Papiererzeugung hautnah erleben, indem sie selbst aktiv Papier schöpften.

Nach einer Verschnaufpause ging es weiter nach Gmunden, wo die Firma Gmundner Keramik besucht wurde. Nach einer interessanten Führung mit Blick hinter die Kulissen, konnten die Schüler/innen bereits erste kreative Ansätze zeigen und ihre eignen Tassen und Teller bemalen, die sie anschließend zur Erinnerung mit nach Hause nehmen durften.Am Schluss des Tages waren sich alle Schüler/innen sowie die begleitenden Lehrkräfte einig: es war ein sehr gelungener, interessanter Tag mit viel Spaß und somit ein schöner Start in das bevorstehende Schul- und Arbeitsjahr!