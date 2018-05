Zeit, DANKE zu sagen

02.05.2018, 00:30 Uhr

Auf der Suche nach dem idealen Muttertagsgeschenk gibt es in Wels einiges zu entdecken.

WELS. Schleckermäulchen werden beim Café Urbann in der Schmidtgasse fündig: Lebkuchenherzen in verschiedenen Größen mit einer netten Grußbotschaft finden bei jeder Mutter Anklang. Überreicht werden können sie bei einem stilvollen Frühstück im Café, das am Muttertag von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat. Für mutige Mütter ist ein Gutschein des Fliegerclubs Weiße Möwe Wels eine ausgefallene Geschenk-idee: Als Pilotin für einen Tag geht es nach einer Einführung in Navigation, Technik, Meteorologie und Sicherheit gemeinsam mit erfahrenen Piloten in die Lüfte. Geflogen wird mit doppelsitzigen Motor- oder Segelflugzeugen. Gutscheine für Motorflüge sind um EUR 239,-, für Segelflüge um EUR 99,- beim Fliegerclub erhältlich. "Du bist der Fotograf" ist das Motto bei „PRESS THE BUTTON“ in Wels. Professionelle Studiofotos, liebevoll bearbeitet. Tipp: Schick verpackte Gutscheine sind in allen Studios erhältlich. Zum selbst Ausdrucken gibt es die Gutscheine in letzter Minute auch im Onlineshop unter www.pressthebutton.at ab EUR 29,- (Shooting). Fotos können digital, auf Fotopapier, Leinen, Tassen oder T-Shirts erworben werden. Ein Klassiker am Muttertag ist ein wunderschöner Blumenstrauß. Den und andere Blumenarrangements gibt es bei der Gärtnerei Dopetsberger in Wels. Beliebt sind heuer auch Orchideen im Übertopf liebevoll dekoriert oder Kräuterkisterl für die Fensterbank.