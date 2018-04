Zeugenaufruf: Radler bei Verkehrsunfall in Wels schwer verletzt

28.04.2018, 16:37 Uhr

Bei einer Kreuzung wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Die Polizei Wels sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können.

WELS. Am 28. April 2018 um 11.48 Uhr ereignete sich in Wels auf der B 137 nächst der Kreuzung mit der Grieskirchner Straße in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall. Bei diesem wurde ein derzeit unbekannter Radfahrer schwerst verletzt.Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen Mann im Alter von ca. 50 – 60 Jahren, der nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen wurde. Zur Unfallzeit war das Verkehrsaufkommen mittelmäßig.

Verdächtigter Autofahrer verwickelt sich in Widersprüche

Polizei Wels sucht Zeugen

An der Unfallstelle war ein Mann aus Wels anwesend, welcher den Pkw gelenkt hat, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Dieses Fahrzeug wies deutliche Spuren einer Kollision auf. Der Welser Autofahrer gab an, dass der Radfahrer von einem anderen Fahrzeug erfasst und gegen seine Windschutzscheibe geschleudert wurde. Er habe den Verkehrsunfall nicht verursacht. Bei diesem Pkw handle es sich um einen blauen Pkw. Marke, Type und Kennzeichen seien ihm nicht bekannt.Ein Zeuge jedoch gab an, dass er kein weiteres Fahrzeug wahrgenommen habe. Der Welser Autofahrer verwickelte sich während der Sachverhaltsaufnahme in Widersprüche. Auf Grund der Spurenlage besteht der begründete Verdacht, dass der Verkehrsunfall von dem Welser Autofahrer verursacht wurde.Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, mögen sich bitte beim Stadtpolizeikommando Wels, Polizeiinspektion Sonderdienste, unter Tel. 059133 47 4430 melden.