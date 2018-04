Zoo Schmiding: Neue Attraktion

30.04.2018, 08:11 Uhr

Drei neue Lebensräume: Die Wüste, die Pampa und die Prärie.

KRENGLBACH. In den letzten Wochen entstanden im Zoo Schmiding drei neue Lebensräume: Nach dem Tropenhaus wurden die Wüste, die südamerikanische Pampa und die nordamerikanische Prärie in Hanglage nachgebaut. In diesen Anlagen haben auch Tiere aus diesen Regionen der Erde ein Zuhause gefunden. In den neuen Wüstenbereich wurden 170.000 Kilogramm Sand gebracht, Pflanzen gesetzt und Ställe gebaut. Seltene Oryxantilopen und Kamele bewohnen nun den neuen Lebensraum. Auf die Wüste folgt die südamerikanische Pampa: Große Maras (Pampashasen) und Nandus (südamerikanische Laufvögel) teilen sich diese Anlage. Der dritte neue Teil ist die nordamerikanische Prärie. Eine besondere Herausforderung bestand darin, optimale Bedingungen für Präriehunde zu schaffen. Dazu musste „verkehrt herum“ in 4 Metern Tiefe gebaut werden, um es den kleinen Säugern zu ermöglichen, Höhlen nach ihrem Geschmack zu graben. Zu sehen sind die Tiere in ihren Anlagen seit 28. April 2018. Ergänzend zu den tierischen Highlights gibt es acht spannende Großinformationstafeln mit viel Wissenswertem und Spannendem über die drei neuen Lebensräume.