Zwei Welser Final-Projekte beim Innovationswettbeweb

02.05.2017, 14:01 Uhr

Das Motto des Finales in Wien lautet "Ideen Raum geben".

WELS/WIEN. Der Innovationswettbewerb für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge geht von 31. Mai bis 2. Juni in seine 30. Runde. Mit dabei sind 30 Teams, darunter zwei aus Wels. Von 22. bis 26. April tourte Jugend Innovativ durch Österreich, um bei vier Halbfinal-Events die 60 innovativsten Projektideen der heimischen Nachwuchsforscher vorzustellen, die zuvor aus insgesamt 463 Einreichungen ausgewählt worden waren. Die 30 besten der 60 Halbfinal-Teams aus den Bundesländern durften sich im Zuge der Events über ein Ticket zum Bundes-Finale 2017 freuen und können ihre kreativen Projekte nun im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung in Wien vorstellen. Die Finalisten werden beim dreitägigen Bundes-Finale in der Aula der Wissenschaften in Wien ihre Projekte erneut der Jury und Öffentlichkeit vorstellen und um den jeweiligen Kategorie-Sieg kämpfen. Auf die Teams warten Preisgelder im Gesamtwert von 33.000 Euro sowie Reisepreise zu internationalen Wettbewerben und Messen. Die HTL Wels nimmt in der Kategorie "Science" mit dem Projekt "Sigma - Computer lernen Lernen" teil, ebenso wie die HTL für Lebensmitteltechnologie Wels mit dem Projekt "Kombucha - Einmal anders ;)". Beim Projekt "Sigma" steht die Weiterverbreitung des Umgangs mit künstlicher Intelligenz im Vordergrund. Bei "Kombucha" sollen innovative Getränke aus Smoothies, Fruchtsäften und Malzextrakt hergestellt werden.