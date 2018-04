Feierliche Amtseinführung der neuen Bezirkshauptfrau

19.04.2018, 15:13 Uhr

Elisabeth Schwetz steht an der Spitze der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land.

GUNSKIRCHEN. Am 27. Februar wurde Elisabeth Schwetz zur neuen Bezirkshauptfrau des Bezirkes Wels-Land ernannt. Am 13. April wurde sie im Rahmen eines Festaktes im Veranstaltungszentrum Gunskirchen von Landeshauptmann Thomas Stelzer feierlich in ihr Amt eingeführt.Die 36-Jährige wird künftig die Geschicke des Bezirkes lenken und tritt damit die Nachfolge von Bezirkshauptmann Josef Gruber an, der die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land knapp 22 Jahre lange geleitet hat. Nach ihrer Matura am Realgymnasium Fadingerstraße (Linz) studierte sie Rechtswissenschaften und Romanistik an der Universität Wien. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem als parlamentarische Mitarbeiterin. Nach ihrer Rückkehr nach Oberösterreich war sie Büroleiterin von Landesrat Günther Steinkellner. Seit dem Sommer 2017 war sie als Juristin und Leiterin der Anlagenabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Perg tätig. Sie habe bei Josef Gruber von Anfang an feststellen können, wie sehr ihm der Bezirk am Herzen liege, hielt Schwetz in ihrer Antrittsrede fest. "Ich sehe die BH als umfassendes Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum mit den Bürgern an erster Stelle." Erster Amtsakt für die neue Bezirkshauptfrau: die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zwischen Wels und Wels-Land.