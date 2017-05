Grüne fordern mehr Parkplätze für Fahrräder am Welser Bahnhof

03.05.2017, 09:40 Uhr

Nach Kufsteiner Vorbild sollte das Stumpfgleis am Bahnsteig 12 genutzt werden.

WELS. In einer aktuellen Aussendung machen die Welser Grünen auf ein Problem aufmerksam, dass Radhfahrern bestens bekannt sein dürfte: Auf der Innenstadtseite des Welser Bahnhofes gibt es deutlich zu wenig Parkplätze für Fahrräder. Die Folgen sind teilweise ineinander verkeilte, beschädigte Räder, aber auch ein ausuferndes „Wildparken“ am Bahnhofsvorplatz, durch das mitunter andere Verkehrsteilnehmer behindert werden.

Vorbild Kufstein

„Dabei gäbe es eine günstige und einfache Lösung für das Problem“, meint der Grüne Verkehrssprecher Walter Teubl. „Direkt hinter dem stets überfüllten Fahrradparkplatz befindet sich der Bahnsteig 12 an einem so genannten Stumpfgleis. Von hier fährt die Almtalbahn weg, die meist nur aus einem Triebwagen besteht, sodass am Bahnsteig mehr als genügend Platz für Radabstellplätze wäre.“Der Bahnsteig 12 ist von der Bahnhofsstraße ebenerdig von zwei Seiten zugänglich. Die Fahrräder würden hier unter Dach und in einem beleuchteten Bereich stehen, zudem in einem von der Bahnhofssecurity überwachten Abschnitt. „In anderen Städten, etwa in Kufstein, ist es schon üblich, dass wenig genützte und leicht zugängliche Bahnsteige für Fahrräder geöffnet werden, warum nicht auch in Wels?“ so Teubl. „Wir fordern die Stadt Wels auf, hier sobald wie möglich das Gespräch mit den ÖBB zu suchen“.